"Regalo sospeso", si parte: circa 70 negozi aderenti all'iniziativa di solidarietà di Ccn e Caritas

venerdì, 19 novembre 2021, 15:27

Tutto pronto per il via all'iniziativa del "Regalo Sospeso" lanciata anche quest'anno – dopo l'ottimo successo del 2020 - dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, in collaborazione con Caritas Lucca. Dopo la presentazione agli organi di informazione della scorsa settimana, in questi giorni si è conclusa la raccolta delle adesioni che hanno portato a stilare un elenco di 68 negozi del centro storico e dei quartieri di Sant'Anna, San Concordio e Borgo Giannotti all'interno dei quali chiunque potrà – fino all'inizio di gennaio – o acquistare un regalo o effettuare una donazione in denaro che verranno poi raccolti da operatori di Caritas per essere a loro volta consegnati a persone o famiglie bisognose. In un'ottica di massima trasparenza, così come nel 2020, anche quest'anno alla fine del "Regalo Sospeso" verrà fornito un report puntuale e dettagliato del materiale e del denaro donato dai cittadini. Di pari passo con l'iniziative del "Regalo Sospeso", quest'anno la sinergia fra il mondo Confcommercio e Caritas si rafforza con una mostra fotografica dal titolo "Questa non è" che vede esporre in 15 negozi del centro storico scatti di Matteo Fenili, che raccontano in modo originale storie di fragilità e riscatto ed i servizi promossi da Caritas per il contrasto della povertà. I negozi che esporranno le foto sono i seguenti: Lovable, Tally Weijl, Santi Punto, Peter Pan, In Outlet, Sky Stone, Palma Calzature, Marrakech, Quick Moda, Tutto per la Casa, Ubik, Cartoleria Paoletti, Bar del Sole, Punto Zero Caffè, Pinabì.

Ecco invece l'elenco completo dei negozi aderenti al "REGALO SOSPESO"

NEGOZI LUCCA ARENA ubik lovable tally il collezionista - san paolino il collezionista - san giusto cose per dire gong la calzetteria - via s lucia la borsa di mary poppins Tiarè santi punto maru maru peter pan il panda lab Premium il panda in -outlet sky stones foto nadir art generale lee igi & co pinabì marameo piazza san francesco marameo maltagliata marameo lammari NEGOZI SANT'ANNA idea pelle bice confezioni la bottega lucchese idea casa rost. Il fagiano aloha 224 la garfagnina bonta' yogurt il tabaccaio matto panificio bandini parafarmacia cura e natura star bene senza glutine copisteria boccaccini kalamita abbigliamento vielle abbigliamento mister music identikit donna parrucchiere dungeon store - giochi casa del libro pasticceria S anna Sfoglia d'oro NEGOZI SAN CONCORDIO TAPPEZZERIA DEGLI INNOCENTI PASTICCERIA PICCHI BAR LA SOAVE BAR PLANET PERSONALIZZANDO LA PICCOLA BONTà IL PICCOLO FORNO GIANKY ABBIGLIAMENTO NEGOZI BORGO GIANNOTTI Pasticcera Sandra borse mami frammenti del tempo tara tessuti e vissuti mary take away spacciottica salumeria pieretti rarite' jump a piedi nudi biologicamente chic libreria Lucca Sapiens