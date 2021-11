Confcommercio



Ripresa dei contagi, l'appello di Confcommercio: "Rispettare regole per evitare chiusure"

giovedì, 11 novembre 2021, 13:42

Confcommercio segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione sanitaria, sia a livello nazionale che territoriale, cogliendo l'occasione per lanciare un appello a tutti gli imprenditori affinché proseguano in un percorso di massimo rispetto di tutte le prescrizioni e normative anti contagio tuttora in vigore.



"Il nostro mondo – si legge in una nota dell'associazione – ha dimostrato sin dall'inizio della pandemia grande senso di responsabilità e rispetto delle regole. Giova ricordare a tale proposito come proprio a Lucca, nei giorni bui in cui l'Italia registrò l'arrivo e l'esplosione del covid, diverse attività commerciali cittadine decisero di chiudere, a tutela della salute di clienti e dipendenti, prima ancora che il Governo decretasse il lockdown".



"Oggi che il mondo scientifico ipotizza una nuova possibile ondata nelle prossime settimane – prosegue Confcommercio –, con picco attorno al Natale, è necessario che questa attenzione prosegua senza mai abbassare la guardia. Perciò invitiamo i nostri imprenditori a proseguire nel rispetto delle regole, a cominciare da quelle sul green pass, per poi giungere a tutte le altre".



"Come ripetiamo da tempo – chiude la nota -, niente va lasciato al caso per scongiurare sul nascere il rischio di nuove chiusure che, in questa fase in cui le imprese provano ad imboccare la strada di un vero ritorno alla normalità, avrebbero ricadute devastanti sul tessuto commerciale e produttivo".