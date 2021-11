Confcommercio



Torna il "Regalo sospeso" per aiutare le persone in difficoltà

venerdì, 12 novembre 2021, 12:05

di chiara grassini

Solidarietà e vulnerabilità, ovvero aiuti concreti alle persone bisognose. Questo è lo spirito con cui l'iniziativa "Regalo sospeso" affronta chi è in difficoltà.Promossa dal centro commerciale città di Lucca di Confcommercio e in collaborazione con Caritas, è giunta alla sua seconda edizione presentando delle novità. Lo ha affermato Rodolfo Pasquini presidente dell'associazione di categoria che ha illustrato brevemente il progetto.



"L'attività del Regalo Sospeso è nata nel 2020 - ha affermato-. Lo scorso anno è andato bene nonostante abbiamo organizzato tutto in breve tempo".Tra le novità 2021 una mostra fotografica dal titolo "Questa non è una mostra" a cura di Matteo Fenili, il fotografo che da alcuni anni collabora con Caritas. I suoi scatti saranno esposti in 15 negozi del centro storico:Lovable, Tally Weijl, Santi Punto, Peter Pan, In-Outlet, Sky Stones, Palma Calzature, Marrakech, Generale Lee- Quick Moda, Tutto per la casa, Ubik, cartoleria Paoletti, bar del Sole, Pinabì e Punto Zero Caffè. L'esposizione "itinerante" visitabile da oggi, è stata resa possibile grazie anche a Valentina Panattoni, operatrice di Caritas. Le sorprese non finiscono qui. E' possibile recarsi in un negozio che aderisce all'iniziatia "Regalo Sospeso" e acquistare un oggetto o fare un'offerta, cioè lasciare una somma di denaro. Quest'ultima sarà a sua volta raccolta da tutti gli operatori della Caritas che consegneranno direttamente alle persone bisognose.



"Lo scorso anno i volontari hanno portato il materiale raccolto alle persone vulnerabili - ha sottolineato la direttrice Caritas Donatella Turri -. Molte le adesioni da parte di giovani che si sono prestati come gli Scout di Borgo a Mozzano".



I negozi che vorranno aderire al progetto possono iscriversi alla seguente email carnicellimartina@confcommercio.lu.it o chiamare 0583/473164. Al momento si contano circa una sessantina di iscrizioni che sono aperte fino al 17 novembre. Il progetto parte ufficialmente il 20 novembre fino ad Epifania.Se l'edizione 2020 era rivolta solo alle attività del centro storico, quest'anno si estende anche nelle immediate periferie. Tra esseSan Concordio, Borgo Giannotti e Sant'Anna.



"Siamo a disposizione del territorio - ha dichiarato MAtteo Pomini, presidente del Ccn - che ha spiegato e illustrato il progetto. Lo scorso anno erano 55 le attività che hanno preso parte al progetto, cerchiamo adesioni dei negozi: in altre città italiane stanno seguendo l'iniziativa".