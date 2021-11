Confcommercio



Vendite "selvagge" attraverso il web: la denuncia di Federico Lanza

giovedì, 11 novembre 2021, 12:29

Il mondo delle vendite on line? Sempre più senza regole, a tutto svantaggio dei cosiddetti negozi tradizionali. Il grido di denuncia, l'ennesimo, arriva da Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara.



"Il nostro sindacato – afferma Lanza – lo ripete da anni, in ogni sede possibile: chi basa la sua attività sulla vendita web dovrebbe essere sottoposto al medesimo trattamento fiscale dei negozi "fisici". Invece, purtroppo, i colossi mondiali di questo settore godono di vantaggi inaccettabili, che vanno a sommarsi ad altri legati a mezzi e risorse che rendono già di per sé impari la lotta. E certo non rassicurano gli impegni presi al recente G20 nei confronti dei colossi mondiale del web, ancora insufficienti nella misura e purtroppo indefiniti nei loro tempi di applicazione".



"A fronte delle nostre ripetute denunce di questi anni – prosegue Lanza -, purtroppo, ci troviamo costretti a registrare il fatto che questa disparità di trattamento non solo non registri miglioramenti, ma anzi, al contrario, peggiori ogni giorno creando ulteriori e gravi danni nei confronti dei negozi tradizionali. A tale proposito, ci giungono sempre più frequenti segnalazioni di attività di vendita di merce acquistata dai grossisti e svolte da privati nelle proprie case, attraverso promozioni e pubblicità on line e in modo particolare social, e con modalità che non rispettano in alcun modo le prescrizioni burocratiche, amministrative e fiscali richieste ad negozio normale. Vendite effettuate a volte a un ristretto gruppo di amici e conoscenti, in altri casi dietro l'organizzazione di veri e propri eventi a domicilio, come aperitivi o cene".



"Un'attività a volte sommersa o semi sommersa – conclude il presidente di Federmoda -, ma strutturata. E che, cosa ben più importante, avviene in evidenti modalità di concorrenza sleale nei confronti dei negozi tradizionali. Per questo ci siamo già attività per tutelare in ogni sede i diritti e il lavoro dei nostri imprenditori".