Confcommercio



Accessi al centro storico, raccolta rifiuti, promozione natalizia: Bonino boccia

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:55

Prende la parola Pietro Bonino, presidente provinciale del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, nel commentare un recente provvedimento del comune che sta creando notevoli disagi agli operatori del settore.



"Proprio nei giorni del Natale – afferma Bonino -, la società Metro ha comunicato e sta comunicando alle strutture ricettive l'ormai imminente entrata in vigore del nuovo software che controlla gli accessi all'interno dei varchi telematici. Contenitore, questo, che ovviamente racchiude anche i clienti delle nostre attività. A parte il periodo dell'anno particolarmente indelicato per agire, visto che sarebbe bastato aspettare la fine delle festività natalizie, il problema sta nelle modalità del nuovo software. Modalità che triplicheranno il lavoro a carico delle strutture ricettive, con un conseguente e maggiore dispendio di energie per il nostro personale".



"Dopo tre anni di riunioni – aggiunge Bonino – su questo argomento, intrapreso con l'allora assessore Celestino Marchini e poi proseguito con altri assessori, dopo una lunga serie di incontri in cui era stato chiesto alla nostra categoria di fornire i propri suggerimenti su come modificare il funzionamento del software, ecco che alla fine si è arrivati proprio alla conclusione che gli albergatori volevano evitare. Ovvero sia, un sistema più complicato del precedente. Che prevede peraltro, in caso di sanzioni per errori di inserimento, ricorsi a carico delle strutture ricettive. Insomma, tre anni di riunioni inutili, dal nostro punto di vista".



"Quello del software – insiste il presidente degli albergatori di Confcommercio – è solo l'ultimo problema in ordine di tempo che riguardi il comparto turistico a Lucca: si pensi alla promozione natalizia da parte del Comune, del tutto inesistente, che rende persino imbarazzante il paragone con altre città vicine alla nostra. O al sistema della raccolta dei rifiuti, che la nostra associazione denuncia da mesi, con cumuli di rifiuti lungo le strade che vengono fotografati e rilanciati sui social creando un danno di immagine enorme alla città".



"Insomma – chiude Bonino -, parliamo di un quadro già disastroso in generale a causa dell'emergenza covid e che purtroppo, a Lucca, viene ingigantito ancor di più dalle tante inefficienze del Comune e in particolar modo dell'assessorato al turismo".