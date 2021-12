Confcommercio



Aperture serali dei negozi al via: tre appuntamenti con lo shopping pre-natalizio

lunedì, 20 dicembre 2021, 13:26

Prende il via domani sera (martedì) il trittico di aperture serali dei negozi del centro storico di Lucca dedicate allo shopping prenatalizio. L'iniziativa è curata come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e verrà arricchito da alcuni eventi collaterali, così programmati: martedì 21 alle 21,30 a Palazzo Pretorio concerto natalizio a cura di Freedom Singers Gospel Choir diretto da Serena Suffredini. Mercoledì 22, parata itinerante di animazione e musica a cura di Incanto Party dal titolo "Fantasy Christmas Parade" così suddivisa: alle 16,45 piazza Santa Maria; alle 17,30 piazza San Frediano; alle 18 piazza San Francesco; alle 18,45 piazza San Michele; alle 20,30 piazza Cittadella; alle 21 Corso Garibaldi. Giovedì 23 alle 21,30 a Palazzo Sani – sede di Confcommercio - spazio a "Accendiamo le luci della moda", sfilata a cura di Atelier Ricci.



Confcommercio e il Ccn ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Camera di Commercio per il supporto a queste iniziative.