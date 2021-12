Confcommercio



Confcommercio a sostegno dell'associazione 'Consulenza per la famiglia'

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:05

L'associazione "Consulenza per la famiglia" chiama, Confcommercio Lucca e Massa Carrara risponde.



Nell'ambito della pluriennale collaborazione tra le due realtà, Confcommercio è al fianco dell'ACF in un momento particolare della vita di quest'ultima, alle prese con un cambio di sede ed una conseguente riorganizzazione delle proprie attività.



Da qui l'idea, per sostenere in maniera più diffusa gli sforzi dell'ACF, di lanciare una campagna di crowfunding ("una nuova casa per Acf", questo il nome) attraverso la piattaforma più importante a livello nazionale, Eppela, che ha sede proprio a Lucca.



Attiva da oltre 30 anni sul nostro territorio, soprattutto attraverso il Consultorio La Famiglia, l'ACF si trova costretta a dover "ripartire" da una nuova sede senza voler in alcun modo smarrire i tratti caratterizanti della sua attività, ovvero la qualità dei servizi offerti e la vicinanza ai soggetti bisognosi di sostegno.



«Negli ultimi anni Confcommercio ha intrapreso fruttuosamente un percorso di collaborazione con l'ACF- conferma Sara Giovannini, direttore di Confcommercio Lucca e Massa Carrara- culminato nello sportello di ascolto per imprenditori in difficoltà attivato durante il lockdown, a cui i nostri associati hanno potuto rivolgersi e trarre beneficio.



Era naturale che, nel momento in cui l'associazione ci ha manifestato le sue difficoltà, ci sentissimo chiamati a fare la nostra parte: con la presidente Patrizia Giannoni è stato quindi deciso di lanciare una campagna di crowfunding attraverso Eppela, in quanto ci è sembrato il modo più rapido ed efficace per dare liberamente il proprio contributo tangibile ad ACF.



Invitiamo tutta l'imprenditoria lucchese a dare supporto, nella forma che ciascuno riterrà preferibile, ad una realtà così importante del territorio».