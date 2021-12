Confcommercio



Effetto Cinema Xmas Special: il 'Lucca Film Festival' augura buone feste ai pubblici esercizi

martedì, 21 dicembre 2021, 10:19

Effetto Cinema Notte - il grande evento targato Lucca Film Festival che trasforma l'intero centro storico di Lucca in un grande set a cielo aperto grazie alla collaborazione dei pubblici esercizi di Confcommercio e delle compagnie di teatro e danza di Fita e Acsi - tornerà il 30 aprile 2022.



Nel frattempo, per mantenere vivo il ricordo di questi otto anni di cinema e divertimento, il Lucca Film Festival ha deciso di regalare ai negozi e locali che avevano aderito all'iniziativa (facendosi una foto a tema "film"), una strenna natalizia molto particolare: una locandina cinematografica personalizzata, da appendere nel proprio esercizio commerciale. A consegnare i regali ci ha pensato direttamente lo staff del festival assieme a una rappresentanza di istituzioni e associazioni di categoria formata dall'assessore alla cultura del Comune Stefano Ragghianti, da Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli per la direzione artistica di Lucca Film Festival, dal presidente di Lucca Film Festival Nicola Borrelli, dal presidente del Ccn Città di Lucca di Confcommercio Matteo Pomini, da Irene Passaglia per la produzione esecutiva Effetto Cinema Notte e da Nicola D'Olivo di Confcommercio. "È un segnale di affetto ed ottimismo – spiegano i responsabili del festival internazionale di cinema -, un modo per far sentire alle categorie economiche della città che nonostante il periodo difficile noi ci siamo e presto torneremo a collaborare per una nuova, grande edizione di rinascita di Effetto Cinema Notte".



"Grazie a Effetto Cinema Notte – commenta l'assessore Ragghianti -, con la sua formula originale, il Lucca Film Festival riesce a coinvolgere tante attività economiche della città. L'unione fa la forza: l'attrattività di Lucca e dei nostri eventi dipende anche dal sistema di collaborazioni fra enti pubblici, associazioni, imprenditori e privati, una marcia in più proprio per un'offerta culturale capace di attirare tanti visitatori. Per questo il regalo simbolico consegnato ai pubblici esercizi rappresenta l'augurio di un 2022 di completa ripartenza, un grande regalo per tutta la città". "La nostra associazione – dice Pomini – collabora con piacere ed entusiasmo a tutti gli eventi che garantiscono promozione e visibilità alla città. Fra queste, naturalmente, anche il Lucca Film Festival e, nello specifico, Effetto Cinema Notte. Che tutti ci auguriamo possa essere uno degli elementi di traino per un 2022 di pieno ritorno alla normalità".



La gallery completa degli esercizi commerciali coinvolti nell'iniziativa delle locandine è visitabile sui social del Festival e quelli di Confcommercio.