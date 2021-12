Confcommercio



Shopping natalizio, giovedì 23 dicembre apertura serale dei negozi

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:22

E' in programma giovedì 23 dicembre l'apertura serale straordinaria dei negozi del centro storico lanciata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e dedicata allo shopping natalizio. Un'iniziativa tradizionale, che torna dopo lo stop forzato causa emergenza sanitaria del 2020 e che quest'anno – a differenza dell'era pre covid – si svolgerà in una sola serata, anziché le classiche tre. "Confrontandoci con i nostri colleghi – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini – è emerso come lo shopping serale natalizio distribuito su tre serate fosse diventato un po' "dispersivo" sul piano del flusso di clientela. Da qua la decisione di provare quest'anno a ottimizzare il lavoro e puntare su una sola serata. Vedremo se questa soluzione risulterà gradita al pubblico per capire se poi riproporla in futuro". "Cogliamo l'occasione – termina Pomini – per invitare tutti i nostri clienti a segnarsi questa data: mai come quest'anno auspichiamo di cuore che lo shopping natalizio veda premiati in primo luogo i cosiddetti negozi tradizionali, falcidiati e danneggiati da quasi due anni di emergenza sanitaria, rispetto ai colossi dell'e – commerce che invece, proprio in virtù delle restrizioni anti covid, durante la pandemia hanno visto crescere in modo esponenziale i propri guadagni".