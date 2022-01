Confcommercio



Analisi del centro storico, Confcommercio chiede di avere un ruolo attivo nel progetto

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:49

Confcommercio ha appreso con interesse del progetto congiunto lanciato dal comune di Lucca e dalla Scuola Imt Alti Studi che prevede, nei prossimi mesi, una approfondita analisi scientifica di tutte le dinamiche che regolano la vita del centro storico.



"Un progetto indubbiamente importante – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini –, di cui l'amministrazione comunale ci aveva già informato nei giorni precedenti e che metterà al centro dell'analisi le attività economiche e gli esercizi commerciali. Un progetto importante soprattutto perché, come spiegano il Comune e Imt nella nota apparsa di recente sugli organi di informazione, fornirà risposte mirate a favore futuri processi decisionali".



"E' questo in particolare – proseguono Pasquini e Giovannini – l'aspetto che più ci preme e riguarda da vicino il mondo che la nostra associazione rappresenta: quello dei futuri processi decisionali. Ecco perché, nel ringraziare Comune e Scuola Imt Alti Studi Lucca, chiediamo a queste due realtà di poter essere coinvolti a pieno titolo in questo percorso di analisi, consapevoli del fatto che le scelte strategiche che un ente sarà chiamato a fare debbano passare giocoforza da una raccolti di dati il più possibile precisa e puntuale, attraverso anche il ruolo attivo di chi come noi rappresenta da decenni il mondo delle imprese commerciali ed economiche del centro storico".