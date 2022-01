Confcommercio



La commozione del mondo Confcommercio per la scomparsa di Emiliano Favilla

mercoledì, 12 gennaio 2022, 19:02

Esprime profonda commozione Confcommercio Imprese per l’Italia - Province di Lucca e Massa Carrara, nell’apprendere la notizia della avvenuta scomparsa di Emiliano Favilla. Il presidente interprovinciale dell’associazione Rodolfo Pasquini, la direttrice Sara Giovannini, il presidente di Confcommercio Viareggio Piero Bertolani e il presidente del sindacato Sib province di Lucca e Massa Carrara Pier Francesco Pardini ricordano con emozione la figura di un uomo che per tutta la vita ha combattuto mille battaglie con correttezza, serietà e coerenza ai suoi principi. Come sindacalista, politico e negli ultimi anni balneare, sempre in prima fila, specie nell’aspro dibattito tuttora in atto sulle concessioni. Alla famiglia di Emiliano le più sentite condoglianze da parte dell’intera struttura di Confcommercio.