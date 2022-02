Confcommercio



Prolungamento del suolo pubblico gratuito, Fipe chiede un incontro urgente

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:22

Una richiesta di incontro urgente al Comune di Lucca per affrontare la questione del rinnovo della gratuità del suolo pubblico per tutte le imprese interessate. A formularla sono la presidente provinciale di Fipe baristi Sandra Bianchi e i due vicepresidenti provinciali di Fipe ristoratori Antonio Fava e Simona Del Ry.



"Da parte della struttura Confcommercio – affermano i tre rappresentanti del mondo dei pubblici esercizi – sono già stata inviate tramite pec due richieste di incontro nelle settimane scorse, rivolte all'amministrazione comunale. Richieste che però sono cadute nel vuoto: per questa ragione nella giornata di ieri (giovedì) è stato inviata, sempre via pec, una terza lettera di sollecito, in modo che ci possa essere un confronto rapido e non rimandabile su un tema di fondamentale importanza per il futuro delle imprese coinvolte".



"Come noto – proseguono Bianchi, Fava e Del Ry – il Governo ha deliberato l'estensione del suolo pubblico gratuito fino al prossimo 31 marzo, ma da lì in poi si aprono grandi interrogativi. La nostra richiesta al Comune è quello di fare anche lui la sua parte e di prolungare la gratuità del suolo pubblico per tutto il 2022. Gli ultimi mesi, con la forte ripresa dei contagi, hanno causato e stanno causando gravissimi disagi alle nostre imprese, costrette a vivere una sorta di lockdown mascherato".



"Da ogni parte – insistono i tre esponenti di Fipe – riceviamo segnalazioni di gravi difficoltà da parte di tutte le imprese del territorio alle prese con l'applicazione delle nuove prescrizioni del Governo, la mancanza totale di turismo, a una flessione generale di tutti i consumi, senza dimenticarsi il rincaro astronomico delle utenze per la transizione energetica e l'aumento generalizzato di tutte le spese vive di gestione".



"Ecco perché – termina la nota – diventa più che mai urgente la proroga del suolo pubblico gratuito, inteso anche come segnale concreto di vicinanza alle imprese da parte del Comune, visto che sono in scadenza i permessi invernali e si deve provvedere a breve ai rinnovi, ed è pertanto impensabile un rinnovo senza sapere a cosa andranno incontro le nostre imprese".