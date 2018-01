Cronaca



A Lucca per rubare auto da un parcheggio: denunciati dalla Polstrada

martedì, 23 gennaio 2018, 11:25

Due ladri di auto sono stati sorpresi dalla polizia stradale di Lucca mentre si aggiravano fuori un centro commerciale alla ricerca di veicoli da depredare. Quello dei furti ai danni di mezzi fermi nelle aree di servizio o nei grandi parcheggi è un fenomeno che la polstrada, su input della direzione centrale delle specialità della polizia di stato, monitora di continuo per contrastarlo.

Ciò che è accaduto proprio lo scorso fine settimana, a Lucca, in un parcheggio sulla via Romana. I poliziotti, che si erano mescolati tra i clienti, hanno notato un furgone bianco che faceva troppi giri lì dentro. Gli occupanti, due giovani di Napoli di 27 e 21 anni, non sono stati convincenti nello spiegare agli investigatori il motivo della loro presenza in quel posto.

Sono stati controllati più a fondo e dal vano portaoggetti del mezzo è spuntato fuori un astuccio nero con dentro tre grimaldelli, molto piccoli ma adatti a manomettere serrature. A terra, sotto il sedile del conducente, c’erano pure un cacciavite e un coltello a lama lunga, con manico in legno.

I furfanti sono stati neutralizzati per tempo dalla polstrada, che ha impedito loro di fare razzie tra i veicoli e, magari, di portarsene via uno. Gli investigatori hanno denunciato i due maldestri ladri per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, che sono stati poi sequestrati.