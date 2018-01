Cronaca



"Aiuto, ci sono delle persone armate". Falso allarme per una donna in stato confusionale

martedì, 16 gennaio 2018, 11:02

di gabriele muratori

Paura questa mattina, martedì' 16 gennaio alle ore 9.30, dove due pattuglie della polizia sono intervenute in seguito alla chiamata di aiuto pervenuta da una signora di circa 45 anni di età, in preda al panico.



"Aiuto, ci sono delle persone armate dentro l'ostello di San Frediano. Ho paura, correte!!!...". Queste le grida di allarme pervenute al centralino del 113 da parte della donna residente in via della Cavallerizza nei pressi dell'ingresso principale dell'albergo e che hanno ovviamente fatto subito presagire al peggio.



Giunte quindi in men che non si dica due volanti dalla questura di viale Cavour, che dopo essere entrate all'interno della struttura con tutte le precauzioni del caso, hanno in breve tempo rilevato l'assenza di persone, tantomeno armate. Nel frattempo, i sanitari dell'ambulanza hanno provveduto ad assistere la donna che aveva dato l'allarme, appurando subito il suo stato confusionale. Da li a poco, una volta compresa situazione, l'allarme è rientrato.