Al via i corsi Cna per autisti

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 gennaio 2018, 13:03

Calagna ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università di Palermo nel 2013 e la specializzazione presso la scuola di specializzazione per le professioni legali della medesima Università nel 2015. Scalisi è entrato nella polizia di stato nel 2001, col ruolo di agente ha prestato servizio presso il VI reparto...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:30

Ci sarà anche una delegazione di Coldiretti Lucca al Centro Congressi Rospigliosi di Roma, dove Coldiretti e Fondazione Symbola presenteranno giovedì 11 gennaio il rapporto sui piccoli Comuni e le tipicità

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:24

Sono 77 le famiglie che usufruiranno dei Buoni scuola per l'anno scolastico 2017-2018 e nove le scuole dell'infanzia paritarie private interessate. Le domande presentate entro i termini utili erano infatti 80, ma 3 di queste non avevano i requisiti necessari per poter partecipare al bando

martedì, 9 gennaio 2018, 15:40

Ieri sera Bach, uno collie di sette anni, è stato salvato dalla polizia stradale di Lucca mentre vagava lungo l’A/12, dopo essere scappato da casa per paura del temporale, abbattutosi con violenza a Carrara. Il cane era precipitato in una scarpata e, nonostante l’anca rotta e il fango addosso, si...

martedì, 9 gennaio 2018, 13:30

La Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, avvia una consultazione pubblica in ordine ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020

martedì, 9 gennaio 2018, 13:26

Otto misure cautelari personali, nonché una serie di perquisizioni locali, nei confronti di soggetti residenti nelle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca e Roma resisi responsabili di diversi reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, commessi nelle province di Massa Carrara, Pisa e Lucca tra...