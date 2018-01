Cronaca



Andrea Bortoli si dimette da Lucca Holding

martedì, 9 gennaio 2018, 11:11

Durante l’assemblea di Lucca Holding di questa mattina (9 gennaio) l’Amministratore unico Andrea Bortoli ha rassegnato le proprie dimissioni.

La scelta di Bortoli, come egli stesso ha sottolineato, dipende esclusivamente da motivazioni di carattere personale e professionale: il suo mandato si sarebbe naturalmente concluso nel prossimo mese di giugno, con l’approvazione del bilancio 2017 della capogruppo. Durante l’assemblea Andrea Bortoli ha ringraziato il sindaco e l’assessore alle aziende partecipate Giovanni Lemucchi per la fiducia dimostrata e tutti gli amministratori delle società partecipate con i quali ha lavorato in questi anni.

“Da alcuni mesi ero a conoscenza delle crescenti difficoltà del dottor Bortoli di far combaciare l’impegno di amministratore unico di Lucca Holding con gli altri impegni lavorativi e personali – dichiara il sindaco Alessandro Tambellini – . Per questo capisco, anche se non nascondo il dispiacere, le motivazioni della sua scelta. Ringrazio quindi in modo non formale Andrea Bortoli per l’impegno e la passione con cui ha affrontato questo delicatissimo ruolo”.

“Procederemo a breve alla nomina del nuovo Amministratore unico della Holding – conclude il Sindaco – in modo da dare immediata continuità all'importante lavoro portato avanti in questi anni”.

Il nuovo amministratore unico della società sarà Claudio Del Prete, attuale presidente del collegio sindacale. La carica di Del Prete, così come stabilito dall’atto di indirizzo sulle nomine approvato dal consiglio comunale, seguirà la durata naturale della nomina di Andrea Bortoli, ovvero fino a giugno 2018. Marco Neri, già componente del collegio sindacale, ne diverrà il nuovo presidente. Infine Renzo Regoli, che nell’assemblea di nomina del 2016 era stato indicato come sindaco supplente, entrerà a far parte del collegio sindacale in modo effettivo.