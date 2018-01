Cronaca



Anno nuovo, campo zingari vecchio

sabato, 13 gennaio 2018, 15:02

Erano mesi che non ci avventuravamo nella giungla del campo zingari di via delle Tagliate e, a onor del vero, ci aspettavamo che le promesse e le premesse di questa nuova giunta - sempre la stessa invero - tambelliniana, avessero ottenuto qualche risposta e qualche risultato. Invece, in questo inizio 2018, ecco di nuovo davanti ai nostri occhi uno spettacolo ancora peggiore del passato: a pochi metri dall'ingresso del campo ex Coni, un ammasso di immondizia senza precedenti, una discarica di materiali vari che nessuna persona dotata di un minimo di civiltà e di dignità accetterebbe di avere dentro casa.

E' una vergogna alla quale questa amministrazione ci ha abituati da tempo, quella di dover assistere - ed è un atto di violenza verso se stessi - ogniqualvolta si vuole fare un po' di sport o accompagnare i propri figli a farlo, ad una scena che nemmeno nelle favelas dei paesi del sesto mondo si può osservare. Guardate attentamente l'immagine scattata questa mattina e provate a indovinare il tipo di rifiuti che sono ammassati a pochissimi metri dal cancello d'ingresso del campo di atletica. E nessuno dice nulla.

Ma non è questa, caro Tambellini sempre pronto in consiglio comunale a pontificare dall'alto della sua cultura, una forma di prevaricazione posta in essere da una minoranza nei confronti di una maggioranza, noi lucchesi, che siamo costretti a pagare tasse, imposte, balzelli, multe, contravvenzioni per la più piccola delle infrazioni? La sensazione è che a Lucca e nel resto d'Italia la protervia e l'arroganza di chi vuole vivere senza regola finiscano per costringere tutti gli altri a subìre ingiustamente ciò che non dovrebbe essere accettato e le autorità sono lì, impotenti, che finiscono per adeguarsi e darla vinta a chi se ne frega del concetto di società civile e civica.

Che cosa dovremmo dire di più? Sono sei anni che questa amministrazione ci sta prendendo in giro sul campo zingari di via delle Tagliate. Noi al sindaco Tambellini, cui abbiamo chiesto una interSvista e attendiamo risposta - ma avrà il coraggio e la forza d'animo di affrontarla? - chiediamo perché, viste la sua onestà intellettuale e la sua riconosciuta intelligenza, non è in grado di fare alcunché per eliminare questa vergogna tollerata ingiustamente alle spalle e alla faccia dei genitori che ogni giorno accompagnano i propri figli a fare atletica?