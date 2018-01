Asl, grande partecipazione ai progetti per l'alternanza scuola lavoro

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:58

E' successo questa mattina verso le ore 9.30 sull'autostrada Firenze Mare tra il casello di Lucca ovest e quello di Lucca est. Un'automobile, una Renault Megane, guidata da una ragazza di circa 35 anni, che transitava in direzione Firenze, ha perso il controllo andando prima a sbattere contro il guardrail,...

domenica, 7 gennaio 2018, 12:00

Si sopporta un’infinità, non si reagisce di fronte a batoste continue, al lavoro evaporato, alle pensioni diventate un miraggio, agli aumenti sconsiderati di tutto ciò che serve per vivere, alle tasse e ai balzelli che divorano quanto si guadagna. Si sta zitti, si cerca di andare avanti stringendo la cinghia

domenica, 7 gennaio 2018, 10:57

"L'Epifania tutte le feste le porta via" recita un proverbio che fa pensare a questa festa con un po' di amarezza ma, grazie alla befana dei vigili del fuoco la giornata del 6 gennaio si è rivelata per il numeroso pubblico in piazza San Francesco tutt'altro che amara

sabato, 6 gennaio 2018, 13:09

Nel corso del 2017 la cardiologia di Lucca ha effettuato 500 angioplastiche, con un aumento del 10% rispetto al 2016, e 200 di queste erano di carattere primario, quindi per casi complessi di infarto provenienti dal territorio (rete 118) e dalle strutture di pronto soccorso dell'ambito territoriale di Lucca (Lucca...

sabato, 6 gennaio 2018, 10:31

La Uiltucs è il sindacato che segue, tra gli altri settori, la grande distribuzione e , vista la data, oggi fa un po’ la befana e dopo una valutazione sulla base del tutto soggettiva delle relazioni sindacali e del trattamento del personale stila una propria classifica e consegna alle aziende...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:09

Anche per questo 2018 si è rinnovato oggi (5 gennaio 2018), nella Pediatria dell'ospedale San Luca, il tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca in collaborazione con l'Unicef, con il Comitato San Francesco (che offre calze e altri doni) e con le strutture di Pediatria e...