Cronaca



Attiva una consultazione pubblica per la prevenzione alla corruzione e della trasparenza

martedì, 9 gennaio 2018, 13:30

La Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, avvia una consultazione pubblica in ordine ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga un "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".

La Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione della corruzione, avvia una consultazione pubblica in ordine ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.In particolare, la consultazione è rivolta a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, alle associazioni di consumatori o utenti e ai liberi professionisti, nonché a tutti i soggetti, pubblici e privati, che sono interessati alle attività svolte dalla Camera di Commercio.

Al riguardo, ciascun soggetto interessato è invitato a far pervenire le proprie osservazioni e i propri suggerimenti inviando una semplice email all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Lucca, dr.ssa Alessandra Bruni: alessandra.bruni@lu.camcom.it (link sends e-mail), allegando il modulo predisposto.

Al fine di indicare l’argomento su cui si intende avanzare osservazioni/proposte si prega di consultare i Piani anticorruzione degli anni precedenti.

I contributi saranno valutati e tenuti in considerazione in sede di stesura definitiva del documento, che deve essere approvato e pubblicato entro il mese di gennaio 2018.

I contributi devono essere inviati entro lunedì 22 gennaio 2018 a alessandra.bruni@lu.camcom.it utilizzando il modulo per invio proposte presente sul sito www.lu.camcom.it.