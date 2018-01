Cronaca



Auto sbanda e si ribalta sulla A11, ferito il conducente

mercoledì, 17 gennaio 2018, 11:58

di gabriele muratori

Incidente stradale questa mattina attorno alle ore 10 sull'autostrada Firenze Mare, dove un'automobile che percorreva la direzione Pisa Nord, dopo il casello Lucca Ovest, è uscita fuoristrada per poi ribaltarsi su se stessa. Immediati i soccorsi intervenuti da Lucca, quindi vigili del fuoco e polizia stradale, preceduti dall'ambulanza infermieristica del 118 di Lucca. Soccorso l'uomo, è stato allertato l'elicottero di soccorso Pegaso della Regione Toscana per un veloce trasporto a Cisanello, che però è stato subito annullato in quanto dopo l'accurata valutazione, le ferite riportate dall'uomo, tra cui la frattura dell'omero, non sono risultate poi così gravi. Lo stesso è stato comunque trasportato all'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per dinamica. Sul posto gli agenti della stradale stanno al momento provvedendo al ripristino della normale circolazione stradale.