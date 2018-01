Cronaca



Auto si ribalta sulla Firenze - mare: ferita una donna

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:58

Incidente stradale questa mattina lunedì 8 gennaio, verso le ore 9.30 sull'autostrada Firenze Mare tra il casello di Lucca ovest e quello di Lucca est. Un'automobile, una Renault Megane, guidata da una ragazza di circa 35 anni, che transitava in direzione Firenze, ha perso il controllo andando prima a sbattere contro il guardrail, per poi ribaltarsi e terminare rovinosamente sulla corsia di sorpasso, finendo completamente distrutta. Nell'impatto non sono fortunatamente state coinvolte altre vetture anche il traffico era intenso. Intervenute sul posto l'ambulanza della Misericordia di Lucca e l'auto medica del 118 alta Toscana per soccorrere la malcapitata, trasportata poi all'ospedale san Luca in codice giallo senza fortunatamente riportare ferite serie, oltre al grande spavento. Intervenuta la polizia stradale per eseguire i rilievi assieme poi agli operatori autostradali per rimuovere il veicolo e ripristinare il traffico rallentato.