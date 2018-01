Cronaca



Cantieri aperti in città, residenti a caccia di posti auto

lunedì, 15 gennaio 2018, 19:17

C'è ben poco da fare. Quando i cantieri sono avviati le proteste, purtroppo, lasciano il tempo che trovano. Lavori in corso, infatti, nella piazza adiacente il Real Collegio e in piazza Bernardini dove gli operai sono al lavoro e vi resteranno per alcuni mesi per provvedere alla nuova asfaltatura. Ovviamente i residenti non sono soddisfatti e si domandano che fine faranno quei posti auto a strisce gialle che, comunque, permettevano un certo sfogo per le auto in sosta di chi vive nel centro storico. I disagi, ovviamente, non saranno pochi, ma il comune assicura di aver predisposto le necessarie contromisure. Quali? Noi non le abbiamo viste, magari voi, chiedendoglielo, sarete più fortunati.