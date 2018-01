Cardiologia, nel 2017 eseguite 500 angioplastiche

Altri articoli in Cronaca

sabato, 6 gennaio 2018, 10:31

La Uiltucs è il sindacato che segue, tra gli altri settori, la grande distribuzione e , vista la data, oggi fa un po’ la befana e dopo una valutazione sulla base del tutto soggettiva delle relazioni sindacali e del trattamento del personale stila una propria classifica e consegna alle aziende...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:09

Anche per questo 2018 si è rinnovato oggi (5 gennaio 2018), nella Pediatria dell'ospedale San Luca, il tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca in collaborazione con l'Unicef, con il Comitato San Francesco (che offre calze e altri doni) e con le strutture di Pediatria e...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 13:05

Basta un click. Fino al 6 gennaio 2018 è infatti possibile votare per sostenere il le Mura di Lucca candidato fra i migliori interventi realizzati anche grazie al sostegno dell’Art Bonus tra 2016 e 2017

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:41

Non sono proprio andate giù ad Arjan Kraja le parole pronunciate dal sindaco Alessandro Tambellini durante l'ultimo consiglio comunale del 28 dicembre scorso. Cittadino albanese (ma oramai in procinto di diventare italiano), 48 anni di età, Kraja è disoccupato da due anni, dopo che per dieci aveva lavorato alla biglietteria...

martedì, 2 gennaio 2018, 21:45

È nato Giorgio Dinelli, bimbo di 4,150 chili, venuto al mondo alle 19,20 di oggi (martedì 2 gennaio) grazie ai genitori Simone Dinelli e Elena Marchetti. Il padre, Simone Dinelli, è un giornalista e responsabile dell'ufficio stampa di Confcommercio, nonché collaboratore del Corriere Fiorentino. La madre, invece, è insegnante

martedì, 2 gennaio 2018, 17:27

Il personale ha sanzionato complessivamente 11 operatori, per un totale di 18 mila 740 euro. Circa 160 chili di pesce sottoposti a sequestro nell'operazione denominata "Dirty Market". In particolare in due ristoranti di Lucca sono state riscontrate non conformità alle norme in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici...