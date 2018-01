Cronaca



Chiuso lo storico bar Municipio: donato l'intero arredo alla casa circondariale di Lucca

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:26

di barbara ghiselli

"Generosa fino in fondo". Con queste parole è stata definita, da chi la conosce bene, Francesca Fabbri, titolare del bar Municipio di via Cesare Battisti, 7, che all'inizio di questo anno, ha dovuto prendere, dopo aver a lungo riflettuto e valutato bene la situazione, la difficile decisione di chiudere l'attività , che aveva aperto 23 anni fa con tanto entusiasmo e tanti sogni nel cassetto.

Ma perchè è stata definita "generosa"? Presto detto, Francesca ha deciso di donare l'intero arredo (bancone, armadietti ecc.), da lei acquistato anni fa, alla casa circondariale di via San Giorgio e, proprio questa mattina (15 gennaio), un mezzo della polizia penitenziaria è venuto a ritirare il tutto. Impossibile non provare tristezza per un'attività "storica" che chiude, il bar, infatti si trova davanti a palazzo Santini e, nonostante i cambi di gestione è "in piedi" da circa 70 anni. "Tante speranze avevo messo aprendo questa attività nel mese di maggio del 1995, – spiega Francesca Fabbri – e pensare che avevo in programma di lavorare ben più di 23 anni in questo locale, rende questa scelta ancora più amara".

La titolare dichiara che, purtroppo a causa di varie vicissitudini, tra cui problemi familiari ma soprattutto l'amara constatazione che il lavoro non è più quello di una volta, dato che, anche da lei, la crisi si è fatta sentire, riducendo drasticamente le presenze nel suo bar, si è vista costretta a dover chiudere. " Grazie alle entrate del periodo della manifestazione Lucca Comics & Games – afferma Francesca – potevo respirare un po', ma in questi ultimi tre anni, forse a causa del fatto che il ' Japan Palace' è stato spostato dal Real Collegio a piazza San Francesco, anche gli introiti di quelle giornate sono diminuiti e tutto è diventato più difficile". Al bar Municipio erano rimasti alcuni affezionati clienti, tra cui commercianti della zona che, vista la gentilezza e la professionalità di Francesca, andavano volentieri nel locale, considerandola un'amica, anche solo per scambiare qualche parola e prendere un caffè. Purtroppo questi clienti non sono bastati a far rimanere aperta questa attività e il fatto il "Chiuso", posto all'entrata del bar, assuma quindi un tono definitivo non può che rendere il tutto più amaro.