Mamma li turchi? No, mamma li cessi (alla turca)

lunedì, 29 gennaio 2018, 22:51

di aldo grandi

Dopo il nostro Cecco a cena nel quale abbiamo detto che i bagni della scuola media di via don Minzoni fanno schifo, ci ha telefonato prima un avvocato che, a suo dire, era stato incaricato proprio dai cessi stessi di annunciarci una querela - un'altra! - per diffamazione. Sì, potrà sembrarvi assurdo, ma dopo denunce ed esposti sporti un po' da destra e un po' da manca (molti da sinistra anche) eccoti l'inverosimile: una querela da parte dei cessi di una scuola che si sono sentiti offesi, loro, per ciò che abbiamo scritto. E, a dimostrazione della loro suscettibilità, proprio stamani ci hanno inviato queste fotografie rigorosamente WhatsApp a dimostrazione che non solo non fanno schifo, ma possono essere considerati - e loro si considerano - dei cessi degni di nota.

Noi, fedeli alla deontologia professionale secondo la quale a nessuno si nega il diritto di replica così come quello di difesa, le pubblichiamo in modo che tutti, non solo gli alunni della scuola e i suoi insegnanti, abbiano ben chiaro in che razza di cessi devono effettuare le loro necessità quotidiane ragazzini e ragazzine, insegnanti e personale non docente oltre, ovviamente e secondo quanto denunciato, anche i frequentatori dei corsi di italiano per stranieri che, la sera, utilizzano anch'essi questa meraviglia del creato.

Noi non sappiamo se i cessi alla turca siano migliori o peggiori di quelli con tanto di tazza cui noi occidentali e italiani in particolare, siamo abituati. Se si pensa che usiamo persino il bidè, questo sconosciuto, ma che ci eleva ad una pulizia e ad un rispetto di se stessi lontani anni luce dalle malsane abitudini dei nostri fratelli abituati non solo a non avere la tazza, ma, addirittura, nemmeno un luogo su cui lavarsi dopo aver sporcato.

Sappiamo, però, che in tutte le case degli italiani, compresi quelli con la i minuscola, esistono toilettes provviste di cessi sui quali ci si può comodamente sedere senza per questo correre il rischio di scivolarci dentro come, ad esempio, può accadere con i cessi alla turca dove basta poco per scivolare sulla maiolica e infilare inavvertitamente e accidentalmente una gamba nel buco.

Ora, viviamo in un evo in cui si vorrebbero abolire muri e confini, figuriamoci se possiamo stare qui a lamentarci per la mancanza di tazze, ma è indubbio che nell'anno di disgrazia 2018, con l'Uomo che non solo è già andato sulla luna, ma anche qualcosa di più, apprendere che esistono scuole dove gli alunni e, salvo smentite dell'ultim'ora, insegnanti e tutto il resto del personale, sono costretti ad usare cessi di simil fattezza, non è proprio il massimo.

Già, ma noi abbiamo politicanti da strapazzo e amministratori da strapazzare i quali a tutto pensano e tutto si inventano pur di portarsi a casa voti e preferenze, ma nessuno che si domandi se i nostri ragazzi meriterebbero un cesso un po' più degno di un essere umano piuttosto che ingegnarsi su come muoversi, stabilizzarsi e uscire fuori da una prova come quella di farla cercando di centrare il buco.

Il fatto è che, in campagna elettorale, ma, in genere, anche dopo e prima, i ragazzi di una scuola media non votano e facilitargli il compito non renderebbe granché.

L'anno scorso ci documentammo sui cessi del liceo scientifico Vallisneri e, a onor del vero, essi erano in condizioni peggiori di quelle della scuola media. Dando una occhiata a queste foto che un affezionato lettore ci ha inviato, si nota che i cessi alla turca (1, 2, 3 o quanti?) sono, soprattutto, essenziali nel senso che, a parte un buco, non c'è altro e, a quanto pare, nemmeno la carta igienica. Se è per questo niente di nuovo sotto il sole se si pensa che nei cessi dell'ex Galli Tassi dove oggi hanno sede tribunale e procura, la carta igienica è un optional a discrezione della serie o uno se la porta dietro oppure affari suoi. C'è da dire che, a onor del vero, con tutta la gente che ogni giorno va su e giù per i corridoi del palazzo di Giustizia, alla fine si spenderebbe più di carta igienica che di fotocopie.

Tornando alla scuola media di via don Minzoni, si può ammirare anche il lavabo sormontato da ben tre rubinetti da cui, dicono, sgorga un'acqua così pura che più pura non si può. Certo, le mattonelle qua e là fanno difetto, ma chissenefrega, in fondo quella che conta è la sostanza, non l'apparenza. Di fronte a queste immagini ogni parola è superflua. E' dai cessi che si comincia a cambiare il mondo mentre qui, a queste latitudini, non si è capaci nemmeno di tappare un buco e mettere al suo posto una tazza.