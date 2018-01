Coppa Ville Lucchesi: l'Aci incontra i cittadini residenti per illustrare l'evento

Altri articoli in Cronaca

martedì, 16 gennaio 2018, 17:30

Intorno alle 11 di stamani, di fronte all'ingresso dell'ospedale, c'erano ben 18 auto in sosta vietata, con la navetta del trasporto pubblico urbano che non riusciva a "conquistare" in nessun modo il proprio stallo

martedì, 16 gennaio 2018, 16:21

Vastissima operazione di polizia quella che stamane è stata eseguita ta Pistoia, Prato, Firenze, Lucca Pisa e Roma con lo scopo di contrastare una complessa rete che, a quanto si apprende da fonti inquirenti, avrebbe agevolato un illegale ingresso ed un'illegale permanenza sul territorio nazionale a vari immigrati, provenienti soprattutto...

martedì, 16 gennaio 2018, 15:24

Con la formalizzazione ufficiale della consegna del contributo raccolto in provincia di Lucca si è concluso oggi il progetto "Un abbraccio per Accumoli". Un progetto di raccolta fondi - oltre 58mila euro - messi insieme da enti, associazioni e privati cittadini del territorio provinciale a favore del comune colpito dal...

martedì, 16 gennaio 2018, 13:52

Il programma è stato illustrato oggi (martedì 16 gennaio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi a Palazzo Ducale, a cui sono intervenuti il presidente dell'Isrec Stefano Bucciarelli, il vicepresidente della provincia Maurizio Verona, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini

martedì, 16 gennaio 2018, 12:33

Domani, mercoledì 17 gennaio, e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà un intervento urgente di manutenzione, potenziamento e sicurezza nel territorio comunale di Lucca, nella zona di Piazzano

martedì, 16 gennaio 2018, 11:36

Brutto incidente, questa mattina, nel parcheggio del Brico Center di via Savonarola a San Concordio attorno alle 9.30, dove un'automobile che transitava di fronte all'ingresso del centro commerciale in cerca di parcheggio, ha investito un pedone