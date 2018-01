Cronaca



Delegazione ad Accumoli per consegnare il contribuito della provincia di Lucca al nuovo “Parco della Conoscenza”

martedì, 16 gennaio 2018, 15:24

Con la formalizzazione ufficiale della consegna del contributo raccolto in provincia di Lucca si è concluso oggi il progetto "Un abbraccio per Accumoli". Un progetto di raccolta fondi - oltre 58mila euro - messi insieme da enti, associazioni e privati cittadini del territorio provinciale a favore del comune colpito dal terribile terremoto del 24 agosto 2016.

Oggi - martedì 16 gennaio - una delegazione guidata dal presidente della Provincia Luca Menesini e dal sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti (anche in veste di presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio), ha incontrato il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci. Ad accompagnare il presidente Menesini i tecnici della Protezione civile di Palazzo Ducale Francesco Grossi e Michela Biagioni.

I fondi raccolti sul territorio lucchese, come auspicato dal sindaco Petrucci, contribuiranno alla realizzazione del “Parco della conoscenza”, un Campus Universitario in piena regola che in un'ottica di rilancio economico e sociale di quell'area intende ospitare un corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano".

La volontà del primo cittadino di Accumoli, infatti, è quella di intraprendere un percorso che porti alla rinascita del tessuto sociale del paese colpito dal sisma, e non solo alla mera sopravvivenza della popolazione residente. Infatti con la nascita di un Polo universitario, si verrebbero a creare, non solo nuovi posti di lavoro, ma anche quella rete di relazioni umane che, grazie alla vita dinamica di professori e studenti, richiamerebbe persone a vivere il contesto unico e splendido del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Questo il sito dell'iniziativa "Un abbraccio per Accumoli"

https://unabbraccioperaccumoli.jimdo.com/