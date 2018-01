Cronaca



Domenica la sesta edizione della "Benedizione degli animali"

lunedì, 15 gennaio 2018, 14:22

Torna a Lucca, per il sesto anno consecutivo, alle ore 15, nella ricorrenza di S.Antonio Abate, la "Benedizione degli Animali". Il rito sarà officiato dall'Arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, presso i "Pratini" di Piazzale Arrigoni, dietro il Duomo di S.Martino. Questa edizione, a differenza delle precedenti, è stata organizzata non solo dall'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione Territoriale di Lucca. ma anche dall'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna" naturalmente con la collaborazione dell'Arcidiocesi di Lucca. La Benedizione è stata riportata a Lucca dai volontari di Anpana Lucca nel 2013 e, ogni anno che passa, vede aumentare sempre più il numero di persone partecipanti con i loro animali pelosi e non solo. Le Associazioni organizzatrici tengono a ricordare come, al di la delle proprie convenzioni o appartenenza religiosa, sia importante la tradizione della Benedizione degli Animali e quanto rappresenti un passo fondamentale nel rispetto di ogni creatura vivente e nel rispetto di una convivenza armoniosa. Si ricorda, altresì, che gli animali dovranno essere obbligatoriamente custoditi in maniera adeguata durante il rito (i gatti nei trasportini, i cani al guinzaglio, volatili nelle gabbiette, ecc.). A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione in ricordo della Benedizione degli Animali 2018. Per informazioni contattare il 3662780347 o il 3381170611.