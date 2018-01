Cronaca



Geonova Lucca, Gesam Le Mura e Croce Verde insieme per la solidarietà

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:26

di eliseo biancalana

Un'occasione per vedere giocare tutte e due le squadre di pallacanestro cittadine nello stesso giorno. Al PalaTagliate torna il Basket Day: domenica 14 gennaio, dalle ore 18, Geonova Lucca e Gesam Le Mura scenderanno in campo in due partite i cui ricavati andranno a favore della Croce Verde, che li destinerà all'acquisto di un life-pack, un defibrillatore multiparametrico da installare a bordo di un'ambulanza.

La prima squadra a scendere in campo sarà Gesam Le Mura. La campionessa d'Italia affronterà la Fixi Piramis Torino, per la quinta giornata di ritorno della serie A1 femminile. A seguire, alle 20,30, i ragazzi del Geonova sfideranno il Synergy Valdarno, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato C Gold. Durante l'intervallo tra i due match si ripeterà l'iniziativa "Un canestro impossibile": quindici spettatori estratti a sorte potranno tentare di realizzare un canestro con un singolo tiro dalla lunetta più lontana. Al vincitore andrà in premio un weekend per due persone in una località italiana da definire. "In questi anni nessuno è mai riuscito a centrare il canestro – ha affermato la presidente della Croce Verde, Elisa Ricci – speriamo sia l'anno fortunato".

"È una manifestazione che viene accolta sempre con grande piacere" ha detto Marco Baldocchi, addetto stampa di Gesam Le Mura. "Ormai è un appuntamento fisso" gli ha fatto eco Maurizio Casini, presidente del CMB. Gli spettatori potranno scegliere se comprare il biglietto per una sola partita o se assistere a entrambe con un biglietto da 15 euro. Gli abbonati potranno fare un'offerta libera. Per l'occasione sarà anche possibile donare giocattoli e generi alimentari che la Croce Verde destinerà alle famiglie in difficoltà.