Cronaca



Grave un uomo investito nel parcheggio del Brico a San Concordio

martedì, 16 gennaio 2018, 11:36

di gabriele muratori

Brutto incidente, questa mattina martedì 16 gennaio, nel parcheggio del Brico Center di via Savonarola a San Concordio attorno alle 9.30, dove un'automobile che transitava di fronte all'ingresso del centro commerciale in cerca di parcheggio, ha investito un pedone. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi visto il tremendo impatto al suolo, ed allertati i soccorsi, è giunta subito un'autoambulanza del 118 per trasportare il ferito all'ospedale San Luca in codice rosso. Predisposto nel frattempo il possibile ricovero presso l'ospedale di Cisanello, addirittura con l'ausilio dell'elicottero Pegaso, che però non è stato effettuato a causa dell'attuale maltempo. L'uomo è quindi tutt'ora ricoverato in sala emergenze dell'ospedale di Lucca. Giunta poi sul posto una pattuglia della polizia municipale di Lucca per eseguire i rilievi e capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.