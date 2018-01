Cronaca



Immigrazione clandestina: 19 arresti e 240 denunce

martedì, 16 gennaio 2018, 16:21

di lorenzo vannucci

Vastissima operazione di polizia quella che stamane è stata eseguita ta Pistoia, Prato, Firenze, Lucca Pisa e Roma con lo scopo di contrastare una complessa rete che, a quanto si apprende da fonti inquirenti, avrebbe agevolato un illegale ingresso ed un'illegale permanenza sul territorio nazionale a vari immigrati, provenienti soprattutto dal Pakistan. Una vera e propria immigratopoli a cui pare abbiano partecipato anche alcuni pistoiesi.

In queste ore vengono dunque eseguite 19 ordinanze di custodia cautelare e cinque misure interdittive, tutte emesse dal gip di Pistoia, tutte aventi svariati capi d'accusa: da quelli precedentemente elencati alla violazione del segreto di ufficio, corruzione, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio, traffico di influenze illecite, cessione di sostanze stupefacenti, omissione di atti di ufficio, falso ideologico e materiale e furto. Gli immigrati che risulterebbero favoriti da tali atti sembrano essere circa 200.

Ma non finisce qui: altre 240 persone infatti sono state denunciate per fatti connessi al medesimo caso e risalenti al 2016. Per la vastità e la complessità delle operazioni sono state coinvolte tanto forze di polizia di Pistoia, quanto di Prato e alcune unità cinofile provenienti da Bologna. Operazione che, tra le altre cose, ha visto coinvolti anche due dipendenti del comune di Pistoia.

Le indagini ebbero inizio già nel 2015 quando si accertò che decine di cittadini pachistani confluivano a Pistoia da varie zone d'Italia e dall'estero per rinnovare il permesso di soggiorno oppure per ottenere il visto per il ricongiungimento familiare. Questi risultavano tutti assunti come imbianchini dalla stessa ditta, intestata ad un cittadino pachistano da anni residente a Pistoia.

Le successive indagini hanno consentito di accertare l'irregolarità di più di 200 procedimenti amministrativi per rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, di cui 17 per riconoscimento familiare. Beneficiari finali dei permessi erano non solo, come detto, pachistani, ma anche afgani, albanesi e marocchini abitanti in Italia o in altri paesi dell'unione europea, come Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia e Grecia.

Gli stranieri pagavano per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dai 1000 ai 1500 euro e per i ricongiungimenti familiari dai 4500 euro agli 8000 euro. Il principale artefice dell'attività illecita è risultato essere proprio il titolare della ditta di imbiancatura (il quale è stato raggiunto dall'unica misura di custodia cautelare in carcere) e che si avvaleva della collaborazione di un commercialista con studio a Montecatini Terme per la formazione della falsa documentazione reddituale e lavorativa da allegare alle istanze , nonché di vari cittadini italiani che dichiaravano falsamente l'ospitalità o di avere alle proprie dipendenze gli stranieri da regolarizzare.

Nel corso delle indagini è emerso anche che i proventi dell'attività delittuosa del cittadino pachistano che gestiva l'attività illecita venivano trasferiti in Pakistan ed investiti in immobili e terreni con la complicità di alcuni suoi connazionali che sono stati indagati per riciclaggio. Ai due impiegati comunali di cui sopra invece è stato contestato il reato di truffa ai danni dello Stato per le loro assenze ingiustificate dal lavoro. Molte di queste assenze avvenivano quando i due, dopo aver contattato una cittadina albanese che li riforniva, si recavano a comprare dosi di cocaina che consumavano successivamente in ufficio.

Le cessioni di sostanze stupefacenti di cui si è appena detto hanno consentito di sviluppare una parallela e contemporanea attività investigativa che ha portato all'individuazione di 6 sei soggetti (di cui due albanesi, un italiano e tre magrebini) destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, tutti dediti allo spaccio di cocaina ed hashish sul territorio pistoiese.