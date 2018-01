Cronaca



Inaugurato un DAE alla pasticceria Regina. Il sindaco: "Esempio da seguire"

sabato, 27 gennaio 2018, 20:24

di eliseo biancalana

"Mi auguro che questo esempio possa essere seguito da altri". Con queste parole il sindaco Alessandro Tambellini ha commentato la scelta della famiglia Montan, proprietaria della pasticceria Regina, di donare alla collettività un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). L'inaugurazione dello strumento sanitario è avvenuta nel pomeriggio di oggi, alla presenza del primo cittadino, dell'assessore Celestino Marchini, della presidente della Croce Verde Elisa Ricci e della dottoressa Maria Grazia Lencioni del 118.

Il DAE si trova all'esterno della pasticceria, in via papa Giovanni XXIII, all'angolo con viale Castracani. All'origine di questo gesto di generosità c'è stato un episodio drammatico che ha coinvolto Ireneo Montan, 66 anni. Verso le 11,30 del 9 settembre 2017, l'uomo è stato vittima di un arresto cardiaco, mentre si trovava all'interno del laboratorio della pasticceria. "Fortunatamente – ha ricordato oggi il sessantaseienne – una dipendente, Michela Sabatti, è prontamente intervenuta a farmi un massaggio cardiaco". "Ho imparato a farlo a scuola, durante un corso di educazione stradale" ha spiegato Sabatti (25 anni). Il figlio di Ireneo, Stefano (31 anni), ha invece praticato al padre la respirazione bocca a bocca, seguendo le istruzioni del 118 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde. Oggi Ireneo Montan appare in buona salute, ma non si è dimenticato di quando si è trovato in difficoltà e ha deciso di impegnarsi per la prevenzione sanitaria.

All'inaugurazione hanno preso parte i soccorritori intervenuti in quella mattinata di settembre: il dottor Cesare Maurizio Grandi, l'infermiere Vincenzo Catalani, i volontari Marco Poggeschi, Tommaso Pasquinelli, Mattia Gaza e Shady Khattab. Sono stati consegnati degli attestati di partecipazione in ricordo. Numerosa la rappresentanza della Croce Verde. La presidente Ricci ha annunciato che a breve verranno organizzati dall'associazione dei corsi per la preparazione del personale della pasticceria per l'eventuale utilizzo del mezzo salvavita. Ma l'invito a seguire attività formative sul primo soccorso è rivolto a tutti i cittadini.