In moto contro un'auto, grave centauro trasferito a Pisa con Pegaso

giovedì, 11 gennaio 2018, 18:17

Luca Giovanni Rinaldi, presidente della Cooperativa So & Co., aveva querelato Aldo Grandi per diffamazione consumata all'interno di un articolo apparso su La Gazzetta di Lucca l'8 giugno 2016. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, ma l'avvocato di Rinaldi si era opposto. Il giudice Giuseppe Pezzuti ha disposto l'archiviazione

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:02

Dopo le foto inviateci dalla lettrice Gaia Pellegri, questa mattina qualcuno ha provato a togliere almeno una delle immagini non proprio edificanti appese alle mura di San Romano. Noi siamo andati a fare una perlustrazione esterna...

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:01

Sono 93 le persone che hanno completato correttamente la procedura per candidarsi per il posto da direttore generale di Lucca Crea Srl, la società che per il comune di Lucca organizza fra l'altro il festival Lucca Comics & Games, i cui termini per l'autocandidatura si sono chiusi giovedì 11 gennaio,...

giovedì, 11 gennaio 2018, 15:02

Anche per quest’anno il comune di Lucca rinnova la convenzione per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente agli abitanti di alloggi di edilizia economica e popolare che potranno così, avvalendosi di alcuni vantaggi economici, entrare in pieno possesso della casa in cui vivono

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:26

Un'occasione per vedere giocare tutte e due le squadre di pallacanestro cittadine nello stesso giorno. Al PalaTagliate torna il Basket Day: domenica dalle ore 18, Geonova Lucca e Gesam Le Mura scenderanno in campo in due partite i cui ricavati andranno a favore della Croce Verde, che li destinerà all'acquisto...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 18:36

Un’altra occasione per chi voglia trascorrere un pomeriggio con gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto tecnico economico “F. Carrara”. Sabato 13 gennaio, dalle 16 alle 19, saranno loro ad accogliere, come in tutti gli incontri precedenti, gli alunni di terza media che, insieme alle proprie famiglie, desiderino visitare la scuola...