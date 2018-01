Cronaca



Indagine "La Giustizia di Zorro", scattano perquisizioni e otto arresti

martedì, 9 gennaio 2018, 13:26

Dalle prime ore di questa mattina personale del nucleo investigativo dei carabinieri di Massa Carrara, coadiuvato dai militari del comando provinciale, nonché da quelli dei comandi dell'Arma territorialmente competenti, sta eseguendo otto misure cautelari personali, di cui cinque in carcere e tre agli arresti domiciliari, nonché una serie di perquisizioni locali nei confronti di soggetti residenti nelle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca e Roma resisi responsabili, alcuni in forma associativa ed alcuni in concorso tra loro, di diversi reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, commessi nelle province di Massa Carrara, Pisa e Lucca nel periodo compreso tra aprile 2016 e gennaio 2018.



La complessa ed articolata indagine, convenzionalmente denominata “La Giustizia di Zorro”, frase coniata da alcuni degli arrestati durante i loro incontri, coordinata dalle procure della repubblica di Genova e Massa, prende il via dal monitoraggio posto in essere dai carabinieri del nucleo investigativo nei confronti di un delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari del tribunale di Massa, riguardante una serie di sistematiche condotte di turbative di pubblici incanti.



L’apparato investigativo, costituito da strumenti particolarmente penetranti quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, integrate dall’utilizzo di microcamere e l’esecuzione di attività di osservazione e pedinamento, ha permesso di fare luce su un accordo criminale siglato tra il delegato alle vendite ed un magistrato in servizio presso la sezione civile del tribunale di Pisa.



In forza di tale accordo, il magistrato, conferendo alla figlia del delegato alle vendite, avvocato esercitante presso il Foro di Pisa, diversi incarichi di curatela di "eredità giacenti" e di “amministrazione di sostegno”, si aggiudicava direttamente ed indirettamente immobili e terreni venduti all’asta presso il tribunale di Massa; l’accordo prevedeva anche che lo stesso magistrato, sfruttando il proprio ufficio pubblico e coordinando l’attività di altri professionisti coinvolti nella gestione dei beni derivanti dalle eredità giacenti, avrebbe favorito l’appropriazione di somme che avrebbero dovuto essere restituite all’erario e che derivavano dalla gestione e vendita dei beni amministrati.



Il contesto investigativo ha inoltre delineato una vicenda corruttiva relativa alla vendita, senza incanto, di uno yacht di un valore di mercato di sedici milioni di euro, avvenuta presso il tribunale di Pisa.