Cronaca



Ius soli, ora ci si mette anche Spider Man

mercoledì, 31 gennaio 2018, 23:42

Mauro Merlino è lo Spider-Man ufficiale italiano. Il 3 febbraio sarà a Lucca, dove chiederà ancora una volta che venga approvata la legge sullo Ius Soli. Un blitz annunciato. Merlino afferma con forza che il suo messaggio è soprattutto un monito nei confronti di nostalgici che occupano le sedi di estrema destra e annuncia che appenderà un volantino proprio in quelle sedi, senza paura: "Io non uso la violenza, ma il dialogo costruttivo".

"Perché – dice – dobbiamo insegnare ai nostri figli la cultura dell’accoglienza e non della differenza vista in modo negativo”. L’Uomo Ragno italiano ha organizzato un vero e proprio tour lungo tutto lo Stivale. E, dopo essere stato a Ferrara e a Pistoia, approderà a Lucca.

“Ottocentomila bambini sono stati messi in un angolo e non vedranno riconosciuto il loro stato – afferma Merlino, che fa parte del Movimento “La Voce degli inascoltati” - Si deve fare chiarezza e non ascoltare chi semina odio per interessi di poltrona".