La Befana è scesa in piazza San Francesco a cavallo di una cometa

domenica, 7 gennaio 2018, 10:57

di barbara ghiselli

"L'Epifania tutte le feste le porta via" recita un proverbio che fa pensare a questa festa con un po' di amarezza ma, grazie alla befana dei vigili del fuoco la giornata del 6 gennaio si è rivelata per il numeroso pubblico in piazza San Francesco tutt'altro che amara. Infatti in questo evento, organizzato per il ventunesimo anno dal comitato San Francesco e dall'associazione rione del bastardo insieme al fondamentale apporto dei vigili del fuoco, apertosi alle 16 con un rinfresco per gli spettatori, sono stati distribuiti tantissimi dolci nelle classiche e caratteristiche calze a tutti i bambini presenti. Che sorpresa, poi per tutti i piccoli ma anche per gli adulti quando "la simpatica vecchietta" è scesa dall'alto, aiutata dall'autoscala dei pompieri, sorvolando la piazza varie volte a cavallo di una stella cometa!

Dopo essere atterrata la befana ha salutato il pubblico lasciando posto ad altre colleghe che hanno fatto la gioia dei bambini presenti donando le calze ricchissime di vari dolciumi ad ognuno di loro.

Al termine della manifestazione c'è stata anche un'estrazione di premi della lotteria, i cui proventi saranno destinati agli eventi futuri organizzati dal comitato.

Grandissima partecipazione a questo appuntamento ormai tradizionale che, anno dopo anno, si rivela sempre più seguito.

I membri del comitato San Francesco nella mattinata avevano fatto visita anche alle case di riposo per anziani, portando anche a loro le calze.