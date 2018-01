Cronaca



Muore cacciatore colto da malore nel bosco

sabato, 27 gennaio 2018, 15:52

E' stata la moglie a dare l'allarme, ricevendo la telefonata del marito, M. P., cacciatore, di 59 anni, abitante a Lucca, che le diceva di sentirsi male proprio mentre si trovava in un bosco, località Croce di Brancoli, nel quale si era avventurato questa mattina per seguire la propria passione. Inutili però i tentativi di mettersi in contatto tramite cellulare poiché l'uomo non rispondeva più. Scattati i soccorsi, carabinieri, vigili del fuoco e volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano si sono dirette verso la Brancoleria dove, appunto, il cacciatore aveva detto di trovarsi.

La telefonata dell'uomo era giunta alla moglie intorno alle 11.30. La battuta per cercare di trovarlo e soccorrerlo è partita subito, ma, purtroppo, più tardi, in località Pieve di Brancoli, nei pressi del ristorante Tosca, il corpo dell'uomo, ormai privo di vita, è stato ritrovato. Sulle cause della morte non ci dovrebbero essere dubbi vista anche la telefonata. L'intervento è stato coordinato dalla questura.