Cronaca



Carrara-Nottolini-Busdraghi, alla scoperta della scuola digitale

martedì, 23 gennaio 2018, 18:38

La festa del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, promossa anche quest'anno dal Ministero della Pubblica Istruzione, arriva a Lucca e precisamente all'I.I.S. "Carrara-Nottolini Busdraghi". Sabato 27 gennaio, alle ore 11,15 nell'aula magna dell'istituto per geometri "L.Nottolini" di via Barsanti e Matteucci, si terrà un incontro, aperto al pubblico, durante il quale saranno presentate dagli studenti, alcune delle iniziative realizzate nell’istituto, che testimoniano il proprio modello di “scuola digitale”.

L’obiettivo è quello di favorire una riflessione sui temi dell' innovazione didattica e digitale intrapreso già da due anni, valorizzando e condividendo le attività e i progetti svolti nelle diverse scuole, che guardano al futuro. Nell'ambito dell'incontroci sarà la presentazione conclusiva del corso di sviluppo App, stampa 3D dal titolo: “Lucca si visita con plastici e App”. Saranno i ragazzi che hanno frequentato il corso a presentare al pubblico quanto realizzato.

Mostreranno pertanto l’App che loro stessi hanno progettato ed attivato, i prodotti della modellazione CAD e della stampa 3D. L’applicazione, fruibile sia da tablet che da smartphone, consiste in una guida che si potrà utilizzare per la visita turistica di Lucca; essa infatti suggerisce i più importanti itinerari turistico-culturali della città, fornendo informazioni storiche ed artistiche riguardo i luoghi ed i monumenti di maggiore interesse. Gli studenti presenteranno il disegno architettonico eseguito al CAD ed il modello stampato in 3D del Tempietto del Nottolini a san Concordio ed i risultati della prova di volo con drone, anch'esso una proiezione nel futuro, eseguita nel cortile dell'Istituto "Nottolini".