"Operazione Monopoly": sequestrati a due imprenditori lucchesi denaro e beni per oltre 3,7 milioni di euro

giovedì, 25 gennaio 2018, 12:04

Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio che costituisce una priorità per il Corpo, alla luce delle specifiche competenze in materia economico-finanziaria.



Le Fiamme Gialle lucchesi, nell’ambito dell’operazione “Monopoly”, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili per oltre 3,7 milioni di euro, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Lucca nei confronti di due imprenditori locali, rispettivamente padre e figlio, per le ipotesi di reato di riciclaggio e autoriciclaggio, conseguenti al fallimento di un’azienda lucchese operante nel settore del materiale plastico.



Come nel gioco del Monopoly, infatti, i due imprenditori attraverso un “percorso” costituito ad hoc per eludere ogni tipo di controllo, hanno utilizzato i soldi distratti illegalmente dal fallimento della propria azienda per acquisire prestigiose proprietà immobiliari.



L’abilità dimostrata dai due disinvolti “giocatori” non ha però consentito loro di evitare la casella “tassa patrimoniale”, prima di giungere al “traguardo”.



Le numerose operazioni finanziarie e speculative poste in essere nel gioco reale hanno consentito ai due imprenditori di creare un vero e proprio impero economico, derivante dalla sottrazione dalle casse aziendali di denaro per oltre 5 milioni di euro.



Per ricostruire le intricate vicende societarie, è stato necessario ricorrere a penetranti approfondimenti bancari, contabili e finanziari che hanno riguardato la disamina di numerosi atti di fusione e incorporazione ma anche l’analisi di svariati conti correnti personali ed aziendali.



Non solo. Il patrimonio immobiliare illecitamente accumulato è stato celato attraverso la costituzione di un apposito Trust.



Tra i beni oggetto di distrazione si annoverano: denaro per circa 2,5 milioni di euro, quote societarie per circa 100 mila euro, beni mobili e 2 ville di pregio in provincia di Pisa, 2 appartamenti nella città di Lucca, numerosi appezzamenti di terreni adibiti a uliveto e vigneto, e un’autovettura.



Al termine delle indagini, durate oltre due anni, sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 3,7 milioni di euro e i due imprenditori sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per i reati di cui all’art. 648 bis e 648 ter-1 del codice penale.