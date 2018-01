Cronaca



Pazzi per il rapper Sfera Ebbasta. Folla di giovani in piazza Napoleone

lunedì, 22 gennaio 2018, 20:10

di gabriele muratori

Ospite nel tardo pomeriggio di oggi, nel celebre negozio di dischi "Sky Stone & Songs" di piazza Napoleone, il giovane rapper italiano Gionata Boschetti, alias "Sfera Ebbasta", che ha attirato centinaia di fans giunti da varie parti della Toscana per accaparrarsi un suo ultimo cd con tanto di autografo e dedica originale.

Ragazzi e ragazze che hanno iniziato a fare la fila di fronte al negozio già dalle dieci della mattina, hanno atteso per tutto il giorno il loro idolo, arrivato in taxi attorno alle sei del pomeriggio, pronto per accogliere gli elogi dei suoi ammiratori.

Tra la folla di giovani, anche molti genitori e nonni che hanno accompagnato i propri figli poco più che adolescenti, che per nessun motivo avrebbero rinunciato a conoscere di persona il rapper 25enne. La lunga fila di ragazzi ha dunque animato la piazza per tutto il giorno dietro lo sguardo incuriosito dei passanti, che non con poca difficoltà sono riusciti ad attraversare la folla. Dopo la lunga e paziente attesa, il cantante Sfera Ebbasta, uno degli attuali idoli del rap italiano la cui musica risuona spesso dalle oramai tipiche casse portatili di tanti ragazzini d'oggi, ha quindi ricevuto all'interno del negozio i suoi fans, regalando loro l'emozione e la gioia dell'autografo e della dedica sulla copertina del suo ultimo album.