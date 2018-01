Piccoli comuni e tipicità garfagnine: Coldiretti a Roma per valorizzare il territorio

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 gennaio 2018, 18:36

Un’altra occasione per chi voglia trascorrere un pomeriggio con gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto tecnico economico “F. Carrara”. Sabato 13 gennaio, dalle 16 alle 19, saranno loro ad accogliere, come in tutti gli incontri precedenti, gli alunni di terza media che, insieme alle proprie famiglie, desiderino visitare la scuola...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 13:03

Calagna ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università di Palermo nel 2013 e la specializzazione presso la scuola di specializzazione per le professioni legali della medesima Università nel 2015. Scalisi è entrato nella polizia di stato nel 2001, col ruolo di agente ha prestato servizio presso il VI reparto...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:24

Sono 77 le famiglie che usufruiranno dei Buoni scuola per l'anno scolastico 2017-2018 e nove le scuole dell'infanzia paritarie private interessate. Le domande presentate entro i termini utili erano infatti 80, ma 3 di queste non avevano i requisiti necessari per poter partecipare al bando

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:02

Via libera ai corsi destinati agli autisti per la loro formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo. I corsi di otto ore ciascuno si tengono nelle due sedi di Lucca e di Viareggio in collaborazione con la agenzia formativa Copernico

martedì, 9 gennaio 2018, 15:40

Ieri sera Bach, uno collie di sette anni, è stato salvato dalla polizia stradale di Lucca mentre vagava lungo l’A/12, dopo essere scappato da casa per paura del temporale, abbattutosi con violenza a Carrara. Il cane era precipitato in una scarpata e, nonostante l’anca rotta e il fango addosso, si...

martedì, 9 gennaio 2018, 13:30

La Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, avvia una consultazione pubblica in ordine ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020