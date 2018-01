Cronaca



Polizia municipale, continuano i malumori interni al comando di piazzale San Donato

mercoledì, 31 gennaio 2018, 16:37

Durante l'assemblea di oggi 31 gennaio gli operatori della polizia municipale di Lucca confermano la protesta nei confronti del "recesso unilaterale dell'Accordo Quadro in tema di Attività del Corpo della Polizia Municipale" deliberato dall’attuale Giunta, dando mandato alla R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali territoriali, tutte presenti all’assemblea, di indire nei tempi che riterranno opportuni lo stato di agitazione sindacale.

"Il malessere dei lavoratori nei confronti dell'Amministrazione comunale di Lucca - si legge nel comunicato sindacale unitario -, si manifesta attraverso la non adesione allo straordinario, anche programmato, e attraverso l'indisponibilità a venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione a coprire orari di lavoro atipici non previsti dal CCDI. Disponibilità con la quale fino ad oggi gli operatori della Polizia Municipale hanno colmato le carenze di organico del personale a cui l'Amministrazione non ha provveduto con le assunzioni" .