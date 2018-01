Cade in un dirupo mentre raccoglie la legna: muore settantenne

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 gennaio 2018, 16:44

Nei distaccamenti dei Comandi toscani si torna a cucinare è stato infatti, firmato l'accordo con la ditta dell'appalto ristorazione. La Filcams e la Fp Cgil: "Una vittoria importante, ma restano delle ombre"

venerdì, 12 gennaio 2018, 16:09

I lavori inizieranno lunedì 15 gennaio. L’intervento, per il quale è stata stanziata la somma complessiva di 543 mila euro, ha come obiettivi principali il miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e del decoro urbano

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:11

Una novità assoluta per la diocesi di Lucca: è infatti da qualche tempo attivo un gruppo organizzato di persone omosessuali e lesbiche cristiane che ogni quindici giorni si riuniscono nei locali della Caritas dietro la chiesa di San Martino. Ne dà notizia il prossimo numero del settimanale diocesano Lucca 7

venerdì, 12 gennaio 2018, 09:00

Un gruppo di donne diverse per generazione e storia politica, dopo avere partecipato alle principali fasi del percorso politico, culturale e sociale di Non una di meno, ha avviato dall’ottobre 2017 una riflessione e un dibattito a 360° su vari temi

giovedì, 11 gennaio 2018, 19:17

Luca Giovanni Rinaldi, presidente della Cooperativa So & Co., aveva querelato Aldo Grandi, difeso dall'avvocato Cristiana Francesconi, per diffamazione consumata all'interno di un articolo dell'8 giugno 2016. Il pm aveva chiesto l'archiviazione, ma la presunta parte lesa si era opposta. Il giudice Giuseppe Pezzuti ha dato ragione al pubblico ministero

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:10

Brutto incidente avvenuto intorno alle 12.30, quando una moto condotta da Carlo Basili, 32 anni, di Picciorana, che percorreva il viale Giusti, all'incrocio con via Montegrappa, ha urtato violentemente un'auto