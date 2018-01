Cronaca



Richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca: aperto il bando

martedì, 30 gennaio 2018, 09:13

Richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca: aperto il bando. Sono aperte le richieste di contributi per iniziative e progetti da realizzare nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e, per le scuole, nell'anno scolastico 2018/19.

Sono previste due scadenze diverse.

Per le iniziative o progetti di istituti scolastici di ogni ordine e grado o comunque attinenti alla scuola, la domanda deve essere presentata on line entro il 15 aprile 2018, mentre il modulo di richiesta cartaceo e la documentazione cartacea, a conferma dell'avvenuto inserimento telematico e con la sottoscrizione in originale, dovrà essere spedita alla Fondazione o portata a mano entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Per tutte le altre iniziative e gli altri progetti, la domanda deve essere presentata on line entro il 28 febbraio 2018, mentre il modulo di richiesta cartaceo e la documentazione cartacea, a conferma dell'avvenuto inserimento telematico e con la sottoscrizione in originale, dovrà essere spedita alla Fondazione o portata a mano entro e non oltre il 15 marzo 2018.

In entrambi i casi vale la data di consegna o di spedizione, che dovrà essere comprovata dal mittente con apposita ricevuta. Le istruzioni e le indicazioni per l'invio della richiesta sono alla pagina http://www.fondazionebmlucca.it/bando.html.