Riforma Terzo settore: domani a Lucca l'incontro di formazione promosso da Cesvot

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:35

Tutte le novità della riforma del terzo settore, ai raggi X. L’appuntamento organizzato dal Cesvot e rivolto alle associazioni, ai volontari e a tutti gli operatori del terzo settore è fissato per domani, martedì 16 gennaio a Lucca. Tre ore per avere indicazioni utili, pratiche, dal sistema dei controlli alle opportunità di finanziamento fino alla raccolta fondi (definita per la prima volta), una seconda parte di incontri sarà dedicata invece alle novità fiscali e contabili.



Durante l’incontro alla Sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, dalle 15 alle 18, Luca Gori e Riccardo Bemi, esperti del settore e consulenti Cesvot spiegheranno l’architettura generale della riforma. Al termine dell’intervento è previsto uno spazio consulenza durante il quale i partecipanti potranno sottoporre ai consulenti questioni e domande specifiche sulle materie trattate.



L’evento fa parte di un programma di incontri di “consulenza collettiva” offerti a tutti gli enti del terzo settore, ai volontari delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative sociali della Toscana.



La partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria (L’iscrizione potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot). Gli incontri in programma sono in tutto 22 e si svolgeranno nelle città di tutta la Toscana fino al 28 febbraio.