Cronaca



Sale sul treno con il volto coperto di sangue: terrore tra i passeggeri

martedì, 16 gennaio 2018, 22:12

di cinzia guidetti

E' salito poco prima che il treno delle 21.20 diretto a Firenze partisse. Un magrebino, di circa 20 anni, è montato alla stazione di Viareggio: il volto, una maschera di sangue. Così si è subito scatenato il panico tra i pochi passeggeri che si sono rifugiati nell'ultima carrozza, mentre il controllore in qualche modo cercava di parlare con il giovane e tenerlo tranquillo.

Il magrebino molto probabilmente si era rifugiato sul treno per sfuggire a un'aggressione, pare infatti che qualcuno lo avesse picchiato violentemente con qualcosa di contundete proprio al volto. Già noto alla stazione di Viareggio, "il 20enne è solito prendere spesso il treno che da Viareggio va a Lucca e solitamente, a differenza di questa sera, non è difficile che sia anche sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti" racconta chi lo ha già visto molte altre volte.

Il controllore ha chiamato la Polfer di Viareggio, ma in zona non c'era nessuno e l'attesa sarebbe stata troppo lunga, così ha fatto partire il treno dato che il magrebino cominciava anche a dare in escandescenze e a urlare che voleva andare a Lucca. Sul treno ha imbrattato di sangue sedili e maniglie barcollando da una parte all'altra.

"Sono stati momenti di panico - racconta chi ha assistito alla scena -. Eravamo tre donne sole, così ci siamo rifugiate insieme in fondo al treno per paura che potesse succedere qualcosa. Non sai mai cosa può fare una persona che si trova in quello stato, magari è sotto l'effetto di qualche droga, e poi non sapevamo se era armato. Nel sottopassaggio l'avevo già visto: urlava ed era già ferito, ma non è intervenuto nessuno della Polfer".

E invece a Lucca, fuori dalla stazione, ad attendere il giovane c'erano la polizia, l'ambulanza del 118 e il fratello.