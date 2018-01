Cronaca



Scivola su una lastra di ghiaccio, muore escursionista

sabato, 20 gennaio 2018, 19:44

Un escursionista tedesco, Stefan Wallenstatter, 28 anni, residente a Rapallo, mentre si trovava con altre due persone sulla Pania della Croce, è scivolato su una lastra di ghiaccio cadendo in un canalone denominato "Buca della Neve". Inutili i soccorsi.

L'escursionista è scivolato su una lastra di ghiaccio in una zona sopra il rifugio Rossi, denominata Buca della Neve, sulla Pania della Croce, nel comune di Molazzana, mentre si trovava in escursione assieme ad una guida e ad un amico.



La chiamata, alla centrale del 118, è arrivata alle 15.30. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso Pegaso, con all'interno gli operatori del soccorso alpino, ma, a causa della nebbia e della ridotta visibilità, l'elicottero ha dovuto accompagnare i soccorritori fino ad una zona vicina per poi dirigersi a piedi a recuperare il ferito, ma, purtroppo, una volta raggiunto l'alpinista, tra l'altro esperto, ci si è resi conto che non c'era più niente da fare.