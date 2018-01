Cronaca



(se) Questo è un Orco

giovedì, 25 gennaio 2018, 19:10

di stefania leoni proietti

Frase semplice composta da soggetto, predicato e complemento, ma che ti pugnala come uno stiletto: padre violenta la figlia. Non si può ascoltare la radio, vedere la televisione e leggere i giornali senza che il sentimento del raccapriccio ci avvolga lugubre dalla testa ai piedi sospendendoci in una zona d’ombra che ci affatica il respiro, ci rallenta il pensiero e ci fa risalire il conato dallo stomaco.

Il genitore è colui che biologicamente trasmette il proprio patrimonio genetico dando vita ad un nuovo essere e che dovrebbe costituire l’entità assoluta che si prende cura del cucciolo, del piccolo, dell’implume con quella delicatezza e con quella dedizione che rende madre sia un papà che una mamma almeno nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Generare altro essere diverso da te, da te stesso derivante e allo stesso tempo annullare quest’assioma biologico e umano dando solo spazio all’istinto orrorifico che devasta l’anima altra prendendosene la carne, il sangue e i fluidi dal corpo vivo …. beh questo atto scerpa inesorabilmente e inappellabilmente l’attributo di genitore e ancor più di umano.

A chi non riesca a domare istinti e ossessioni che portano alla morte in vita di creature - strappandone l’essenza vitale nell’obbligare loro all’osceno - e nella propria consapevolezza non riesca a fermarsi è strappata l’identità di persona, come si strappa una spilla dal petto.

E’ cronaca frequente che eventi succedano e che oltre all’ascolto dei particolari giornalistici non riusciamo, né intendiamo soffermarci perché il timore è che ci siano ombre dentro noi, incomprensibili, enigmatiche e incompiute in fondo alla coscienza che riguardano la nostra incapacità a riconoscere e a fermare l’Orco.

Ciò provoca il senso di colpa inconfessabile, perché inafferrabile e doloroso è il concetto di attivarsi profondamente per essere in grado - di ‘fiutare’ come cani da tartufo – il male in agguato nei confronti dei piccoli, dei bambini, dei giovani perché ciascuno di noi è genitore di qualsiasi altro essere indifeso e ha il dovere universale di prendersene cura proprio per difendere e tutelare l’umanità in noi, se ancora ne abbiamo e se ancora voglio essere umani.