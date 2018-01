Segnaletica abbattuta in Viale Cadorna

Altri articoli in Cronaca

sabato, 13 gennaio 2018, 15:02

Perché? Per quale ragione ancora una volta, come sempre, in questo inizio 2018, un ammasso enorme di rifiuti deve sostare all'ingresso del campo di atletica? Ma dov'è il rispetto che questa giunta ha di se stessa e dei lucchesi?

sabato, 13 gennaio 2018, 00:35

È stata trovata riversa a terra nella cucina del suo appartamento sul viale san Concordio, una donna di circa 50 anni che da più di un giorno non dava notizie di se. Dopo i numerosi tentativi invani da parte dei parenti di mettersi in contatto con lei, nel pomeriggio di...

venerdì, 12 gennaio 2018, 16:44

Nei distaccamenti dei Comandi toscani si torna a cucinare è stato infatti, firmato l'accordo con la ditta dell'appalto ristorazione. La Filcams e la Fp Cgil: "Una vittoria importante, ma restano delle ombre"

venerdì, 12 gennaio 2018, 16:09

I lavori inizieranno lunedì 15 gennaio. L’intervento, per il quale è stata stanziata la somma complessiva di 543 mila euro, ha come obiettivi principali il miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e del decoro urbano

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:11

Una novità assoluta per la diocesi di Lucca: è infatti da qualche tempo attivo un gruppo organizzato di persone omosessuali e lesbiche cristiane che ogni quindici giorni si riuniscono nei locali della Caritas dietro la chiesa di San Martino. Ne dà notizia il prossimo numero del settimanale diocesano Lucca 7

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:12

Tragedia a Villa Collemandina. Un pensionato di 71 anni, Umberto Chiari, mentre raccoglieva legna per casa assieme al fratello, è morto cadendo in un dirupo, in località Canigiano (vicino al ponte Vergai) dopo un salto di 50 metri