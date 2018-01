Cronaca



Servizio idrico, l'ad di Acea Donnarumma in visita a Geal

giovedì, 25 gennaio 2018, 11:16

E' stata un'occasione per rinsaldare i rapporti fra i soci di Geal - il comune di Lucca e Acea, la multiutility romana che detiene il 48 per cento della società lucchese - la visita di ieri pomeriggio (24 gennaio) a Lucca dell'amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma. Accompagnato dal responsabile relazioni esterne Massimiliano Paolucci e dal Chief Financial Officer Giuseppe Gola, Donnarumma ha parlato prima coi vertici e i dipendenti di Geal nella sede di Viale Luporini per poi recarsi a Palazzo Orsetti ad incontrare il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore all'ambiente Francesco Raspini insieme al presidente di Geal Giulio Sensi e all'amministratore delegato Andrea De Caterini.



Due incontri piacevoli, nel corso dei quali Donnarumma ha condiviso con l'azienda e il Comune la visione industriale di Acea e la volontà di sviluppare rapporti industriali sempre più stretti e costruttivi con le aziende del gruppo e i territori di riferimento. L'amministratore delegato di Geal De Caterini ha illustrato a Donnarumma i numeri dell'azienda, sottolineando le ottime performance, sia in termini di qualità del servizio, sia di redditività dell'azienda nonché di intensificazione degli investimenti sul territorio che hanno portato Geal ad essere il gestore del servizio idrico toscano con il maggior indice assoluto di gradimento fra gli utenti.